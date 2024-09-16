В Пятигорске пройдет всероссийский форум казачьей молодежи

В Пятигорск с 24 по 28 сентября пройдет пятый всероссийский форум казачьей молодежи, сообщается в Telegram-канале портала «Российское казачество».

Отмечается, что ключевой целью слета является обмен опытом между разными организациями и областями. В нем примут участие более 150 представителей казачьих обществ России и зарубежья в возрасте от 14 до 35 лет.

«В рамках этих слетов у нас всегда имеется возможность выявить лучшие практики и постараться их масштабировать», – отметил заместитель атамана Всероссийского казачьего общества по молодежной политике Игорь Кочубеев.

Юные казаки соберутся в Центре знаний «Машук», где для них подготовлена образовательная программа. Как и в предыдущие годы, участники смогут выбрать интересное им направление. В этом году доступны направления: образование, медиа и блогосфера, военно-патриотическое воспитание, государственная и казачья служба или школа руководителей.

Кроме того, в ходе форума участники смогут посетить творческие занятия, мастер-классы, игры, а также викторины.

«В этом году приглашено больше экспертов, увеличилось количество интеграций с федеральными проектами и крупными общероссийскими организациями», — рассказала программный директор всероссийского слета казачьей молодежи Анна Курапова.

По ее словам, слет станет возможностью для органов власти, казачьих обществ, атаманов услышать молодых людей, узнать их видение будущего, их волнения и ожидания.