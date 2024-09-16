Следователи задержали поставщика продуктов по делу об отравлении в соццентре Москвы

Следователи задержали поставщика продукции по делу о массовом отравлении в социальном центре в Москве. Об этом сообщили в пресс-службе Следственного комитета.

В ведомстве отметили, что задержан генеральный директор частной организации по приготовлению и поставке еды в социальный центр. С ним провели следственные действия и ему предъявили обвинение. В ближайшее время следствие собирается ходатайствовать перед судом об избрании ему меры пресечения в виде ареста.

14 сентября Telegram-канал Baza писал, что десятки человек отравились в столовой Социально-реабилитационного центра им. В.Г. Михайлова на Олимпийском проспекте, где работают с ветеранами ВОВ, боевых действий и военной службы, а также с инвалидами I и II групп и вдовами военных.

Согласно данным канала, около 5:30 у постояльцев возникли одинаковые симптомы: тошнота, температура, диарея, боли в животе. У всех выявили пищевую токсикоинфекцию. Как уточняется, пострадавшие могли отравиться съеденной накануне рыбой.

На следующий день пресс-служба департамента социальной защиты населения Москвы сообщила, что медики наблюдают за состоянием здоровья ветеранов, отравившихся в столовой. В департаменте сообщили, что центр оперативно оказал первую помощь отравившимся ветеранам и сменил поставщика питания. Также специалисты Роспотребнадзора продезинфицировали все помещения.

Ранее в Петербурге возбудили дело после отравления членов избиркома.