Площадь пожара на мусорном полигоне в Нижегородской области увеличилась

Площадь пожара на полигоне твердых бытовых отходов (ТБО) в Нижегородской области превысила 30 тыс. квадратных метров. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу регионального МЧС.

«После подсчетов (площадь пожара. — «Газета.Ru») составила 35 000 квадратных метров», — говорится в сообщении.

Загоревшийся полигон ТБО находится около населенного пункта Скородум Городецкого района Нижегородской области. В областном управлении Роспотребнадзора пообещали, что совместно с Центром гигиены проведут исследование атмосферного воздуха в зоне возгорания.

Изначально площадь пожара составляла 8 тыс. кв. м. Но огонь стал распространяться очень быстро. К ночи стало известно, что площадь пожара на полигоне твердых бытовых отходов увеличилась почти в 3,8 раза и составила ориентировочно 30 тысяч квадратных метров.

В середине июля в Трусово Астраханской области также произошел пожар на свалке мусора и полигоне ТБО. Он перекинулся на находящиеся рядом строения. По данным МЧС, кроме свалки и мусора на площади 3 000 кв. метров, произошло возгорание сухой растительности, четырех неэксплуатируемых строений и одного административного здания.

Ранее в Ярославской области произошел крупный пожар на торфянике.