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На Украине спрогнозировали тяжелую зиму с отключениями света

«Страна.ua»: Украине грозит тяжелая зима из-за фрагментации энергосистемы

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Anna Voitenko/Reuters

Энергетической системе Украины грозит фрагментация на отдельные «острова», что может привести к массовым отключениям света в регионах в зимние месяцы. Об этом пишет издание «Страна.ua».

По информации журналистов, ситуация с электроснабжением в разных субъектах страны сильно отличается. В западных регионах, включая Львовскую и Закарпатскую области, перебоев со светом в настоящее время не наблюдается.

В Киеве и ряде восточных регионов, в свою очередь, продолжают вводить графики отключения света. Абонентов в столице подключают к сетям всего на пару часов, после чего подачу энергии приостанавливают на четыре — шесть часов.

Как отметили опрошенные корреспондентами эксперты, раскол энергетической системы может иметь тяжелые последствия. В частности, речь идет о «тотальном погружении во тьму» некоторых украинских субъектов. Центральному диспетчеру не удастся помочь таким областям, так как перенаправить электричество из других регионов будет невозможно.

При этом директор украинского Центра исследований энергетики Александр Харченко в ходе интервью для агентства УНИАН выразил уверенность, что с декабря по февраль ограничения энергоснабжения в стране будут длиться до 10 часов в сутки. Причиной послужит нехватка генерирующих мощностей.

«Даже при условии, что все у нас будет хорошо, не будет дополнительных атак. При температурах -10°C и, не дай Бог, ниже у нас точно будут очень серьезные ограничения», — подчеркнул он.

Ранее в правительстве Украины сообщили об уничтожении всех теплоэлектроцентралей, питавших Харьков.

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