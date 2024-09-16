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Врач рассказала, по каким нетипичным симптомам можно распознать рак

Врач Бриш: похудение может быть симптомом рака

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На ранних стадиях онкологические заболевания могут проявляться нетипичными симптомами, поэтому распознать их самостоятельно может быть сложно. Об этом в интервью RuNews24.ru рассказала кандидат медицинских наук, научный сотрудник научного отдела инновационных методов терапевтической онкологии и реабилитации, врач-онколог отделения краткосрочной противоопухолевой лекарственной терапии ФГБУ «НМИЦ онкологии им. Н.Н. Петрова» Минздрава России Надежда Бриш.

Однако некоторые признаки должны насторожить. Так, например, о наличии рака может говорить непреднамеренная потеря массы тела, если человек не соблюдает специальных диет для похудения. Кроме того, у пациента может быть немотивированное повышение температуры тела. Симптомами могут быть быстрая утомляемость, общая слабость, снижение работоспособности, а также повышенная потливость.

«Кроме дерматологических заболеваний и аллергических реакций, причиной появления зуда может стать и наличие у человека злокачественного новообразования. Например, при опухолях поджелудочной железы: из-за нарушения оттока желчи еще до появления желтухи может появиться выраженный кожный зуд, который недостаточно купируется приемом лекарственных препаратов. И это третий признак онкологии», — добавила Бриш.

При появлении этих признаков врач рекомендует сразу же обратиться к специалисту.

Онколог Европейского Медицинского Центра (EMC) Станислав Борзяница до этого рассказал «Газете.Ru», что самое информативное обследование для выявления рака легкого — это КТ органов грудной клетки, которое показывает образования от двух миллиметров, что позволяет выявлять рак легких на самой ранней стадии.

Ранее онколог рассказал, какой ген увеличивает риск развития рака груди.

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