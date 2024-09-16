Участник СВО получил ранение в палец и впал в кому

Житель Курганской области впал в кому после того, как получил ранение. Об этом сообщает 63.ru.

Мужчина заключил контракт на службу в июне текущего года, но в уже в июле получил травму.

«Не знаю, что там произошло точно, но он получил осколочное ранение. Причем ранен только указательный палец на правой руке! В нем застрял большой осколок, раздроблена кость», – поделилась старшая сестра мужчины.

В госпитале ему оказали необходимую помощь и направили в больницу в ДНР. После этого он побывал в медучреждениях Белгорода, Ижевска и Самары. Почти полтора месяца он ходил с опухшим пальцем.

После операции врачи длительное время не сообщали о результатах. Позже выяснилось, что во время операции мужчина впал в кому, но каким об разом это произошло, семье не объяснили.

По словам самой старшей сестры, врачи неохотно рассказывали о подробностях, но причины произошедшего назвать не могли. Спустя несколько дней состояние пациента улучшилось, но его по неизвестной причине перевели в другую больницу.

Женщина обратилась в военную прокуратуру.

Ранее российский школьник впал в кому после того, как на него упала батарея с девятого этажа.