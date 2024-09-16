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Стали известны подробности нападения мальчика с молотком на школьников в Челябинске

Дети рассказали о нападении школьника с молотком в Челябинске

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Pixabay

Стали известны подробности произошедшего в челябинской школе во время нападения ребенка. О деталях сообщает Life со ссылкой на SHOT.

По данным источника, охранник не обратил внимания на ситуацию, так как металлодетекторы не сработали и каких-либо подозрений мальчик не вызвал.

Во время нападения ребенка помогла обезвредить 57-летняя учительница химии. Как рассказали сами школьники, после произошедшего мальчик побежал в туалет, но его остановил охранник. Сотрудники школы звонили в полицию.

«Во всех школах Челябинской области экстренно усилены меры безопасности», – сообщается в публикации.

Самого ребенка уже задержали. Его подозревают в том, что он набросился на одноклассников и учителя с молотком, который принес с собой.

Предположительно, он мог напасть из-за «игры» в соцсетях, о которой еще летом узнали правоохранители. Кураторы предоставляли детям доступ к способам создания оружия, взрывчатки и другим подобным материалам.

Ранее отец петербургского школьника избил его одноклассника, ударил учительницу и попал на видео.

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