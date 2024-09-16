Жилой дом и автомобили загорелись после атаки ВСУ на Белгород

После атаки Украины на Белгород в результате прямых попаданий загорелись частный дом и свыше 15 автомобилей. Об этом в своем Telegram-канале сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков.

«Никто не пострадал: вовремя услышали сирену и укрылись в ванной. А когда началось возгорание, соседи бросились помогать — быстро разобрали завалы и освободили проход на улицу», — написал он.

Глава региона отметил, что пожарные уже ликвидировали открытое горение.

По его данным, ранения получили восемь мирных жителей.

«Одна из пострадавших в крайне тяжелом состоянии, у остальных ранения средней тяжести», — добавил Гладков.

До этого в сети появились кадры чудесного спасения жителя Белгорода от утреннего удара украинских войск по городу. Видео опубликовал Telegram-канал «Жесть Белгород».

Ранее австралийский журналист Джони Х рассказал, как ВСУ обстреливают детские сады Белгорода.