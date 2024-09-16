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Режим ЧС ввели в двух районах Ростовской области из-за пожаров

Режим ЧС ввели в Аксайском и Неклиновском районах Ростовской области

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МЧС России

Режим ЧС ввели в Аксайском и Неклиновском районах Ростовской области из-за пожаров. Об этом сообщается на портале правительства региона.

На территории Ростовской области сохраняется чрезвычайная пожароопасность из-за сухой и жаркой погоды. За прошедшие сутки произошло 140 пожаров, в том числе 70 ландшафтных. В Аксайском и Неклиновском районах наиболее сложная обстановка, подчеркнули в правительстве.

В муниципальных образованиях, где огнем повреждены жилые дома и строения, начнут работу комиссии по оценке ущерба.

Для борьбы с возгораниями задействовано более двух тысяч пожарных и около 300 единиц техники. С учетом неблагоприятной обстановки также были введены резервные расчеты сил и средств противопожарной службы.

Рано утром МЧС сообщало о ликвидации открытого горения в садовом обществе «Задонье» в Ростовской области.

Ранее власти Ростова-на-Дону призвали жителей не выходить на улицу.

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