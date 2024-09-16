В Москве спасли собаку, получившую ожог роговицы из-за тормозной жидкости

Ветеринары из Красногвардейской государственной ветклиники провели операцию собаке, которая получила травму глаза во время прогулки. Об этом »Москве 24» рассказали в госветслужбе столицы.

По ее данным, семилетний пес Филя побежал за котом и залез под старый припаркованный автомобиль. Когда он выполз из-под него, он прикрывал глаз и пытался вытереть его о траву. Хозяйка питомца отвела его в клинику к офтальмологу Ксении Грошевой, которая диагностировала у Фили химический ожог роговицы. По ее словам, в глаз собаки могла попасть подтекающая тормозная жидкость.

«Чтобы спасти зрение собаке, потребовалась ювелирная работа врача-офтальмолога: Ксения Грошева с помощью алмазного бура сняла верхний пораженный слой роговицы. Затем веко временно ушили на три недели, на период восстановления. Филе была назначена терапия — глазные капли, закладка лекарственных мазей и гелей», — сообщили в ГБУ «Мосветобъединение».

После операции и последующей терапии роговица глаза собаки была полностью восстановлена.

В августе сообщалось, что в Челябинской области кошка разгрызла себе швы и кишечник после операции и вновь попала к ветеринарам. Кошку экстренно прооперировали, ветеринарам удалось спасти ей жизнь. Однако ей пришлось удалить весь тонкий отдел кишечника — теперь у нее всю жизнь будут проблемы с ЖКТ в виде диареи и рвоты.

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