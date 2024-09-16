В Госдуме РФ рассмотрят законопроект о цифровых подписках

Государственная дума РФ рассмотрит законопроект о регулировании предоставления гражданам платных услуг цифровых сервисов и платформ. Об этом в своем Telegram-канале написал спикер нижней палаты российского парламента Вячеслав Володин.

«На этой неделе приступим к рассмотрению законопроекта, который разработан с целью сделать предоставление платных услуг цифровых сервисов и платформ более прозрачным для граждан», — сообщил депутат.

Он уточнил, что документ предполагает включение в договоры об онлайн-подписках дополнительной информации. Поставщиков услуг могут обязать указывать в контрактах срок действия, размер и период платежей, а также оповещать клиентов о порядке отказа от использования сервисов.

«Сам договор будет действовать только до последнего дня оплаченного периода», — добавил Володин.

По словам парламентария, подобные нововведения должны помочь гражданам избежать лишних списаний средств с банковских счетов. Некоторые жители, пользующиеся цифровыми подписками, уже обращались к властям с соответствующими жалобами, подчеркнул спикер ГД РФ.

В связи с этим он заявил о необходимости на законодательном уровне урегулировать предоставление людям платных услуг цифровых сервисов и платформ.

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