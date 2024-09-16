ФСБ задержала выходца из стран СНГ по подозрению в подготовке терактов

Гражданина одной из стран СНГ задержали в Ростовской области по подозрению в подготовке диверсии по заданию украинских спецслужб. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу ФСБ.
В спецслужбе заявили, что мужчина прибыл в Россию через территорию третьих стран и, действуя по заданию специальных служб Украины, «совершил умышленные действия, направленные на приготовление к преступлению».
По ее данным, он изготовил два самодельных взрывных устройства, которые планировал использовать для осуществления диверсионных актов.
В ФСБ также заявили, что гражданин иностранного государства прошел специальную подготовку по проведению диверсионно-террористических акций на базе Главного управления разведки министерства обороны Украины в полевом лагере в Киевской области.
В отношении него возбуждено уголовное дело по статьям о диверсии и незаконном хранении взрывчатых веществ. У фигуранта изъяли средства связи и элементы самодельного взрывного устройства.
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