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ФСБ задержала выходца из стран СНГ по подозрению в подготовке терактов

ФСБ задержала в Ростовской области иностранца по подозрению в подготовке диверсии

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Пресс-служба ФСБ России

Гражданина одной из стран СНГ задержали в Ростовской области по подозрению в подготовке диверсии по заданию украинских спецслужб. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу ФСБ.

В спецслужбе заявили, что мужчина прибыл в Россию через территорию третьих стран и, действуя по заданию специальных служб Украины, «совершил умышленные действия, направленные на приготовление к преступлению».

По ее данным, он изготовил два самодельных взрывных устройства, которые планировал использовать для осуществления диверсионных актов.

В ФСБ также заявили, что гражданин иностранного государства прошел специальную подготовку по проведению диверсионно-террористических акций на базе Главного управления разведки министерства обороны Украины в полевом лагере в Киевской области.

В отношении него возбуждено уголовное дело по статьям о диверсии и незаконном хранении взрывчатых веществ. У фигуранта изъяли средства связи и элементы самодельного взрывного устройства.

12 сентября ФСБ сообщила о задержании в Крыму подозреваемого в подготовке подрыва железнодорожного моста.

Ранее жителя Севастополя осудили на 16 лет за подготовку теракта.

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