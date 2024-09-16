Синоптик рассказал, когда в Москве закончится метеорологическое лето

Метеорологическое лето в Москве закончится 22 сентября, в общей сложности оно продлится дольше, чем обычно. Об этом сообщил РИА Новости ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец.

Метеорологическое лето в целом продлится с 17 мая по 22 сентября, что в общем составит 130 дней вместо положенных 99, по климату — с 26 мая по 1 сентября включительно, сказал Тишковец.

Он отметил, что по ночам 16 и 17 сентября температура воздуха будет опускаться до +9℃, а днем прогреется до +25℃. Далее температура будет опускаться.

В пятницу, 20 сентября, и субботу днем будет около +20℃, а в воскресенье уже не выше +16...+19℃. В выходные может пройти незначительный дождь, подчеркнул синоптик.

По его словам, «мощный обвал полярного холода» с дождями прогнозируется с 27 сентября. С этого дня температура по ночам будет опускаться до +1℃, на почве возможны первые заморозки, а днем всего +6...+11℃.

Среднесуточная температура опустится ниже +10℃ и начнется золотая осень, добавил специалист центра погоды «Фобос».

В пятницу, 13 сентября, в Москве был побит рекорд жары.

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