Редкий вонючий пингвин победил в конкурсе «Птица года» в Новой Зеландии

Один из самых редких пингвинов в мире был признан птицей года в Новой Зеландии. Как пишет The Guardian, в этот раз известный на весь мир конкурс обошелся без громких скандалов.

Находящийся под угрозой исчезновения желтоглазый пингвин, или хойхо, является крупнейшим видом пингвинов материковой части Новой Зеландии и отличается бледно-желтой полосой перьев у глаз.

Хойхо на языке маори означает «кричащий шум» из-за пронзительного крика птицы. Этот вид обитает вдоль восточного побережья Южного острова и на субантарктических островах Окленд. Этого пингвина описывают как робкую, пахнущую рыбой птицу, которая, как правило, обитает в местных прибрежных лесах, кустарниках или густых льняных зарослях.

По данным департамента охраны природы, в мире осталось около 4000–5000 особей, и их численность сокращается. За последние 15 лет численность гнездящихся на материке птиц сократилась на 78%, включая падение на 18% только за последний год, сообщает Фонд защиты желтоглазых пингвинов.

Птиц уничтожают многие факторы: болезни, нападения собак, хищничество со стороны завезенных вредителей и другие.

Рыбный запах очень хорошо распознается собаками, которые могут учуять их на расстоянии.

Пингвины также тонут в расставленных сетях, закрепленных на дне моря с помощью грузов.

Ранее человек впервые заразился птичьим гриппом из неизвестного источника.