Россиянам напомнили о росте пенсии в октябре

С октября военным пенсионерам и приравненным к ним категориям повысят пенсии. Об этом рассказал в беседе с агентством «Прайм» доцент экономического факультета РУДН Андрей Гиринский.

По его словам, индексация, заявленная на уровне инфляции, является одним из факторов для повышения пенсии.

Доцент добавил, что актуальный параметр индексации, калькулируемый по ожидаемой инфляции, составляет 5,1%, что выше ранее заявленных 4,5%.

Экономист добавил, что повышении пенсии коснется более 2,7 миллиона россиян.

По его подсчетам, в среднем пенсии военных с учетом прибавки составят более 41,5 тысячи рублей в месяц.

10 сентября член комитета по бюджету и налогам Госдумы Никита Чаплин заявил, что в следующем году для некоторых категорий россиян запланировано двукратное повышение пенсии.

Накануне стало известно, что размер пенсии за потерю кормильца в России за последние 10 лет вырос вдвое, достигнув 8134,88 рубля в 2024 году. Ежегодная индексация проводится с учетом инфляции, а размер выплат зависит от трудового стажа и уровня заработной платы умершего родственника.

Ранее доцент раскрыла детали индексации пенсий по новым правилам.