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Врач объяснил, почему люди вздрагивают засыпая

Невролог Кутузов: вздрагивания во сне могут сигнализировать о болезнях

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«Ночные вздрагивания» испытывают многие люди при засыпании, сообщил «Ленте.ру» кандидат медицинских наук, врач-сомнолог, остеопат, невролог Руслан Кутузов.

Он объяснил, что такие сокращения мышц обычно происходят в самой легкой стадии сна и сопровождаются ощущением падения или потери равновесия.

«При отходе ко сну наш мозг и тело проходят через ряд изменений, включая замедление сердечного ритма, снижение температуры тела и расслабление мышц, при котором моторная нервная система еще продолжает контролировать тело, как в состоянии бодрствования. Гипнотические вздрагивания могут быть результатом этого перехода», — рассказал невролог.

По его словам, такие сокращения мышц могут быть индивидуальной особенностью нервной системы, а также последствием стресса и тревоги, физической активности перед сном, употребления стимуляторов или лекарств. Кутузов считает, что в большинстве случаев при вздрагиваниях не о чем беспокоиться, но если они учащаются и сопровождаются болью и дискомфортом, нужно исключить нарколепсию (неврологическое расстройство, характеризующееся чрезмерной дневной сонливостью и внезапными приступами сна) и паническое расстройство. Также вздрагивания могут указывать на паркинсонизм или эпилепсию.

Для предотвращения сокращений мышц врач посоветовал соблюдать гигиену сна.

Ранее врач рассказала, в какое время суток лучше принимать душ.

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