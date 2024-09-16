Врач предупредил о неочевидных последствиях привычки поздно ложиться спать

Кандидат медицинских наук, врач-сомнолог, остеопат, невролог Руслан Кутузов предупредил, что привычка поздно ложиться спать может приводить к проблемам с пищеварением, запорам, диарее и болям в животе, пишет «Лента.ру».

Среди первоочередных физических последствий постоянной нехватки сна он также упомянул усталость, сонливость, снижение работоспособности и иммунитета. Кроме того, реакция невыспавшегося человека ухудшается, что делает опасным управление транспортными средствами. Нехватка сна повышает и риск развития инсульта и гипертонии.

По словам Кутузова, она может также влиять на психологическое здоровье, снижать концентрацию и памяти, делать человека более импульсивным, раздражительным и тревожным.

«Любите себя, какой вы есть. Если вы ведете здоровый образ жизни и при привычке поздно ложиться спать чувствуете себя хорошо, то просто сохраняйте спокойствие. А если вы заметили недомогание, обратитесь к профильному специалисту», — заключил сомнолог.

Качество жизни ухудшает не только дефицит сна, но и постоянная сонливость. Если человек спит на ходу, это может быть связано как с неправильным режимом и вредными привычками, так и с серьезными заболеваниями. О том, какие факторы провоцируют такое поведение и как с ними справиться, «Газете.Ru» рассказала врач-эндокринолог.

Ранее был назван напиток, повышающий качество сна пожилых.