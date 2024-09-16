Стало известно, когда в Москву придет осенняя погода

Москва через неделю начнет возвращаться в рамки нормальной сентябрьской осени, рассказал РИА Новости ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец.

По его словам, до четверга, 21 сентября, в городе будет наблюдаться метеорологическое лето. По ночам ожидается около +10°C, днем не выше +23..+25°C.

22 сентября произойдет провал холодного фронта, отметил синоптик. В следующие выходные в Москве прогнозируется уже +16…+21°C, добавил Тишковец.

По его словам, в понедельник, 16 сентября, на Земле ожидаются магнитные бури средней и сильной активности.

Накануне научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд сообщил, что в столице похолодает после 20-х чисел сентября.

По словам синоптика, в конце месяца температура не будет существенно превышать 20°C.

В пятницу, 13 сентября, в Москве был побит рекорд жары. Этот день стал самым теплым 13 сентября за последние 75 лет метеорологических наблюдений. На базовой столичной метеостанции ВДНХ к 13:00 мск воздух прогрелся до 26,2°C, что на 1,9°C выше, чем в 1998 году.

Ранее ученых озадачили аномально сильные ливни в Сахаре.