Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Стало известно, когда в Москву придет осенняя погода

Тишковец: метеорологическая осень в Москве начнется в следующие выходные

close
РИА «Новости»

Москва через неделю начнет возвращаться в рамки нормальной сентябрьской осени, рассказал РИА Новости ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец.

По его словам, до четверга, 21 сентября, в городе будет наблюдаться метеорологическое лето. По ночам ожидается около +10°C, днем не выше +23..+25°C.

22 сентября произойдет провал холодного фронта, отметил синоптик. В следующие выходные в Москве прогнозируется уже +16…+21°C, добавил Тишковец.

По его словам, в понедельник, 16 сентября, на Земле ожидаются магнитные бури средней и сильной активности.

Накануне научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд сообщил, что в столице похолодает после 20-х чисел сентября.

По словам синоптика, в конце месяца температура не будет существенно превышать 20°C.

В пятницу, 13 сентября, в Москве был побит рекорд жары. Этот день стал самым теплым 13 сентября за последние 75 лет метеорологических наблюдений. На базовой столичной метеостанции ВДНХ к 13:00 мск воздух прогрелся до 26,2°C, что на 1,9°C выше, чем в 1998 году.

Ранее ученых озадачили аномально сильные ливни в Сахаре.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами