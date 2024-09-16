В Чехии тысячи человек эвакуировали из-за наводнений после ливней

В Чехии из-за наводнений эвакуировали 10,5 тыс. человек, сообщает информационное агентство CTK.

По его информации, продолжительные ливни привели к паводкам, от которых второй день подряд страдают северо-восточные регионы республики. В понедельник, 16 сентября, в Чехии тоже прогнозируют дожди, а ночью ожидается пик подъема уровня рек. На фоне происходящего начались перебои с подачей электроэнергии (без света остались около 135 тыс. домохозяйств), проблемы с мобильной связью и транспортом (шквальный ветер поломал деревья, которые в некоторых местах перекрыли ж/д пути). Без вести пропали четыре человека.

Согласно последним данным, паводками затронуты 250 населенных пунктов, из них в 110 — повышенный уровень опасности, в десяти — экстремальное наводнение. Власти призвали местных жителей прислушаться к призывам эвакуироваться. Завтра правительство проведет внеочередное заседание.

Ранее на юге Польши начался «армагеддон» из-за наводнения.