Стало известно об увеличении площади пожара на мусорном полигоне в Нижегородской области

Площадь пожара на мусорном полигоне в Нижегородской области увеличилась примерно в 3,5 раза. Об этом сообщает пресс-служба регионального управления МЧС.

«В настоящее время площадь пожара составляет ориентировочно 30 тыс. кв. м», — уточнили в сообщении.

Вначале площадь пожара составила 8 тыс. кв. м. Но огонь очень быстро распространялся. Полигон ТБО находится около населенного пункта Скородум. В областном управлении Роспотребнадзора обратили внимание, что совместно с Центром гигиены проведут исследование атмосферного воздуха в зоне возгорания.

Накануне пожар на складе в Ростовской области потушили спустя девять часов. По последним данным МЧС, в регионе тушат 60 ландшафтных пожаров. В Аксайском, Неклиновском, Азовском и Каменском районах сильный и порывистый ветер разносит огонь, что осложняет тушение.

Ранее Ростов-на-Дону заволокло дымом и пеплом.