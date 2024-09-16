Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Стало известно об увеличении площади пожара на мусорном полигоне в Нижегородской области

В Нижегородской области площадь пожара на полигоне ТБО выросла до 30 тыс. кв. м

close
МЧС России

Площадь пожара на мусорном полигоне в Нижегородской области увеличилась примерно в 3,5 раза. Об этом сообщает пресс-служба регионального управления МЧС.

«В настоящее время площадь пожара составляет ориентировочно 30 тыс. кв. м», — уточнили в сообщении.

Вначале площадь пожара составила 8 тыс. кв. м. Но огонь очень быстро распространялся. Полигон ТБО находится около населенного пункта Скородум. В областном управлении Роспотребнадзора обратили внимание, что совместно с Центром гигиены проведут исследование атмосферного воздуха в зоне возгорания.

Накануне пожар на складе в Ростовской области потушили спустя девять часов. По последним данным МЧС, в регионе тушат 60 ландшафтных пожаров. В Аксайском, Неклиновском, Азовском и Каменском районах сильный и порывистый ветер разносит огонь, что осложняет тушение.

Ранее Ростов-на-Дону заволокло дымом и пеплом.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами