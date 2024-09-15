В Ярославской области произошел крупный пожар на торфянике

Губернатор Ярославской области Михаил Евраев сообщил в своем Telegram-канале, что в лесном фонде Мышкинского района загорелся торфяник на площади полтора гектара.

Работы по тушению пожара идут в районе деревни Морское. Предположительно причиной возгорания стал человеческий фактор. Отмечается, что это уже второй случай возгорания торфяников за неделю. До этого пожар на площади два гектара был зафиксирован рядом с деревней Родионцево в районе Переславль-Залесского.

В Ярославской области сейчас действует особый противопожарный режим.

Научный руководитель Гидрометцентра РФ Роман Вильфанд отмечал, что в Центральном, Южном и Северо-Кавказском федеральных округах России на этой неделе прогнозируется чрезвычайный класс пожарной опасности. По его словам, практически вся европейская территория страны охвачена пятым классом пожарной опасности. В Центральном федеральном округе чрезвычайный класс пожароопасности наблюдается в Тверской, Ярославской, Владимирской, Ивановской и других областях.

Ранее россиянам назвали главную опасность аномально жаркого и сухого сентября.