Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

В Ярославской области произошел крупный пожар на торфянике

В Ярославской области загорелся торфяник на площади полтора гектара

close
Shutterstock

Губернатор Ярославской области Михаил Евраев сообщил в своем Telegram-канале, что в лесном фонде Мышкинского района загорелся торфяник на площади полтора гектара.

Работы по тушению пожара идут в районе деревни Морское. Предположительно причиной возгорания стал человеческий фактор. Отмечается, что это уже второй случай возгорания торфяников за неделю. До этого пожар на площади два гектара был зафиксирован рядом с деревней Родионцево в районе Переславль-Залесского.

В Ярославской области сейчас действует особый противопожарный режим.

Научный руководитель Гидрометцентра РФ Роман Вильфанд отмечал, что в Центральном, Южном и Северо-Кавказском федеральных округах России на этой неделе прогнозируется чрезвычайный класс пожарной опасности. По его словам, практически вся европейская территория страны охвачена пятым классом пожарной опасности. В Центральном федеральном округе чрезвычайный класс пожароопасности наблюдается в Тверской, Ярославской, Владимирской, Ивановской и других областях.

Ранее россиянам назвали главную опасность аномально жаркого и сухого сентября.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами