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Раскрыты новые подробности о фигуранте дела Тимура Иванова

Фигурант дела Иванова бизнесмен Бородин потерял 20 млн рублей после развода

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Илья Питалев/РИА Новости

Предприниматель Сергей Бородин, проходящий обвиняемым по делу бывшего замминистра обороны России Тимура Иванова, после развода и раздела имущества получил взыскания на 20 миллионов рублей. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на судебные документы.

В 2023 году Бородин развелся с супругой, после чего начался процесс по разделу совместного имущества. Суд постановил, что Бородин должен выплатить 20 млн рублей.

Военный суд ранее приговорил Сергея Бородина к 3 годам 5 месяцам колонии. Суд установил, что Бородин, действуя в составе организованной группы с иными лицами, обманом приобрел право на имущество Минобороны РФ. Речь о земельных участках, находящихся вблизи ПДСК «Зорька», ДПК «Кубинка-60», СНТ «Искра 1» и «Искра 2», а также ДСК «Русь 1». Среди земель, похищенных у ведомства, оказалась часть территории Алабинского военного полигона. При этом бывший военнослужащий Алабинской квартирно-эксплуатационной части Азамат Хайруллин получил условный срок за хищение земель министерства обороны РФ общей стоимостью 940 млн рублей.

Ранее экс-замминистра обороны РФ Попову предъявили обвинение в мошенничестве.

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