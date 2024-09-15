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В Европе шесть человек погибли во время шторма «Борис»

Шесть человек погибли из-за шторма «Борис», обрушившегося на Европу

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Depositphotos

Не менее шести человек погибли из-за шторма «Борис», который обрушился на Центральную и Восточную Европу. Об этом сообщает kp.ru со ссылкой на местные СМИ.

По меньшей мере четыре человека стали жертвами стихии в Румынии, один житель Польши утонул в реке Ныса. В Австрии погиб пожарный во время спасательной операции.

Отмечается, что в разных городах Европы местные власти принимают меры по укреплению набережных. Некоторые населенные пункты остались без подачи электричества.

В конце августа сообщалось о сильном шторме в российском Геленджике. Более десяти туристов унесло в море, пострадавших спасали водолазы.

Журналисты рассказывали, что все произошло, когда водолазы Росгвардии тренировались в акватории Голубой бухты. Вдруг погода резко ухудшилась, в этот момент они увидели, как группу отдыхающих сильные волны унесли от прогулочного теплохода в открытое море. Они тут же бросились на помощь пострадавшим туристам.

Ранее россиянка пропала во время шторма, но сама приплыла обратно.

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