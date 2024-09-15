Камыш в Ростове-на-Дону горит на площади 1,5 тысячи «квадратов»

Спасатели тушат возгорание камыша на площади 1,5 тысячи квадратных метров на левом берегу реки Дон в Ростове-на-Дону. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу ГУ МЧС по региону.

«Левый берег. Загорание камыша, по оперативным данным, на 1500 кв. метров», — сообщили в МЧС.

Пожар тушат 20 человек и 5 единиц техники. Отмечается, что всего в регионе в настоящее время тушат порядка 60 пожаров.

До этого стало известно, что Ростов-на-Дону заволокло дымом и пеплом из-за возгорания сухого камыша.

С 12 сентября в Ростовской области действует режим повышенной готовности в связи со «сложной пожароопасной обстановкой». Только за прошедший день пожарная охрана отреагировала на 85 вызовов, из которых более 50 были вызовы на ландшафтные пожары. Губернатор Василий Голубев сообщил, что в области было одновременно зарегистрировано несколько десятков пожаров. Также он отметил, что сильный ветер и перехлест проводов линий электропередачи, а также неосторожное обращение с огнем вызвали несколько ландшафтных пожаров в Ростовской области.

Ранее в Ростовской области спустя почти две недели потушили пожар на складе.