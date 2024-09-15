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Губернатор Ростовской области объяснил причину массовых пожаров в регионе

Голубев: ветер и перехлест проводов линий ЛЭП вызвали массовые пожары в регионе

Сильный ветер и перехлест проводов линий электропередачи, а также неосторожное обращение с огнем вызвали несколько ландшафтных пожаров в Ростовской области. Об этом рассказал глава региона Василий Голубев.

«С начала суток оперативно-диспетчерские службы зафиксировали в регионе более 50 пожаров. Спасательные подразделения выезжают на место, но штормовой ветер серьезно осложняет их работу», — написал он.

На данный момент ликвидируются порядка 30 пожаров, в том числе в населенных пунктах. Например, в хуторе Морской Чулек пострадали девять домов. 20 местных жителей пришлось эвакуировать.

С 12 сентября в области действует режим повышенной готовности в связи со «сложной пожароопасной обстановкой». Только за вчерашний день пожарная охрана отреагировала на 85 вызовов, из которых «более 50» были на ландшафтные пожары. Губернатор сообщил, что в области было одновременно зарегистрировано несколько десятков пожаров.

Ранее в Ростовской области спустя почти две недели потушили пожар на складе.

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