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В ростовском хуторе произошло крупное возгорание сухой растительности

МЧС: сухая растительность горит в хуторе Ростовской области на 1000 кв. м

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Телеграм-канал «МЧС Воронежской области»

В хуторе Морской Чулек Ростовской области горит сухая растительность на площади 1000 кв. м. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на представителя главного управления МЧС России по региону.

Как заявили в ведомстве, сообщение о возгорании поступило в 13:34 мск 15 сентября. По информации МЧС, из-за сильного ветра огонь перекинулся на три строения поблизости.

В настоящее время пожару присвоен второй ранг сложности. Сотрудники МЧС России остановили дальнейшее распространение огня, пожар был локализован. В тушении задействованы 24 человека и семь единиц техники.

До этого Telegram-канал «Ростов №1» сообщал, что Ростов-на-Дону заволокло дымом и пеплом из-за возгорания сухого камыша. По словам очевидцев, запах гари ощущается в центре города.

Незадолго до этого в пресс-службе МЧС России заявили о пожаре на складе со стройматериалами в Аксае Ростовской области. По информации ведомства, к ликвидации горения привлечены около 100 специалистов и 38 единиц техники. Обстоятельства произошедшего выясняются, данных о пострадавших нет.

Ранее природный пожар в Луганской народной республике перекинулся на алюминиевый завод.

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