Москвича арестовали за рисование свастик на машинах

Жителя Москвы арестовали на 15 суток за рисование свастик на машинах. Об этом сообщает Telegram-канал «Осторожно, новости».

«Парень нацарапал на иномарках Mitsubishi и Audi свастику, на автомобиле Opel — четыре цифры. Один из водителей рассказал, что с Кириллом не знаком, а нарисованную свастику увидел уже после», — говорится в сообщении.

В отношении москвича составили шесть протоколов о пропаганде нацизма. Наказание ему вынесли по трем из них. За два рисунка был назначен штраф в две тысячи рублей, за третий — 15 суток ареста.

Незадолго до этого суд вынес приговор мужчине, который снял футболку и показал всем окружающим татуировку с символом нацистской Германии. Молодого человека из Петербурга осудили на 2,5 года. Известно, что за некоторое время до инцидента мужчина уже привлекался к ответственности за подобное преступление.

Другой пьяный петербуржец нарисовал свастику в лифте и стал фигурантом дела. Теперь его обвиняют в вандализме.

Ранее российский шестиклассник принес в школу флаг и нарукавник со свастикой.