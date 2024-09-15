В Воронежской области потушили два пожара на площади 100 га

В Воронежской области пожарным удалось ликвидировать два ландшафтных пожара (неконтролируемые процессы горения, стихийно возникающие и распространяющиеся в природе) на площади 100 га, сообщает МЧС в Telegram-канале.

По данным ведомства, возгорания у хутора Калач на 70 гектарах и у села Песковатка на 30 гектарах были потушены около 16:00. Сведений о пострадавших и повреждениях инфраструктуры не поступало. Сейчас на месте происшествия дежурят пожарно-спасательные подразделения, в том числе авиация.

С 12 сентября в области действует режим повышенной готовности в связи со «сложной пожароопасной обстановкой». Только за вчерашний день пожарная охрана отреагировала на 85 вызовов, из которых «более 50» были на ландшафтные пожары. Губернатор сообщил, что в области было одновременно зарегистрировано несколько десятков пожаров.

По данным МЧС, с начала месяца на территории региона произошло более 250 ландшафтных пожаров, их общая площадь составила порядка 250 га.

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