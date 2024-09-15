Стало известно о самочувствии ветеранов, отравившихся в реабилитационном центре

Медики наблюдают за состоянием здоровья ветеранов, отравившихся в столовой социально-реабилитационного центра имени Михайлова. Об этом сообщает пресс-служба департамента социальной защиты населения Москвы.

«Те ветераны, кому потребовалась госпитализация, находятся под наблюдением медиков, состояние пациентов стабильное. Ситуация находится на контроле департамента здравоохранения Москвы», — отмечается в сообщении.

В департаменте сообщили, что центр оперативно оказал первую помощь отравившимся ветеранам и сменил поставщика питания. Также специалисты Роспотребнадзора продезинфицировали все помещения.

Сотрудники учреждения наблюдают за самочувствием ветеранов, которые остались в центре. Для них организовали питание в номерах. Ветеранов, у которых не проявились симптомы отравления, сопроводили домой.

Официальных данных о причинах отравления пока нет.

14 сентября Telegram-канал Baza писал, что десятки человек отравились в столовой Социально-реабилитационного центра им. В.Г. Михайлова на Олимпийском проспекте, где работают с ветеранами ВОВ, боевых действий и военной службы, а также с инвалидами I и II групп и вдовами военных. Согласно его данным, около 5:30 у постояльцев возникли одинаковые симптомы: тошнота, температура, диарея, боли в животе. У всех выявили пищевую токсикоинфекцию. Как уточняется, пострадавшие могли отравиться съеденной накануне рыбой.

Ранее СК возбудил дело после отравления десятков человек в социальном центре.