Стало известно о распространении крупного пожара в Антрацитовском районе ЛНР

В результате крупного ландшафтного пожара в Антрацитовском районе Луганской народной республики (ЛНР) огонь перекинулся на территорию алюминиевого завода. Об этом сообщается в Telegram-канале главного управления МЧС по региону.

По данным ведомства, на предприятии загорелся цех с готовой продукцией. В настоящее время на месте работают пожарно-спасательные подразделения МЧС России.

В ночь на 15 сентября сообщалось о масштабном пожаре в поселках Степной и Лесной Антрацитовского муниципального округа ЛНР. В региональном управлении МЧС также объявляли о чрезвычайной пожароопасности, которая сохранится до конца суток 15 сентября и в течение суток 16 сентября.

В начале месяца в ЛНР пожар на площади 300 гектар произошел у поселка городского типа Боково-Платово в результате возгорания сухой травы. По данным МЧС, огонь перешел на 41 частный дом, 86 построек и автомобиль. В результате пострадали пять человек, двое из которых получили травмы, несовместимые с жизнью.

Ранее произошел пожар на Московском коксогазовом заводе в городе Видное.