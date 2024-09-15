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В Севастополе трехлетний мальчик потерялся в лесу

В Севастополе нашил трехлетнего ребенка, заблудившегося в лесу

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Телеграм-канал «МЧС Севастополя»

В Крыму трехлетний мальчик ушел гулять с территории турбазы и заблудился в лесу, его искали 50 спасателей. Об этом сообщает пресс-служба МЧС республики.

Инцидент произошел вблизи села Подгорное, на территории базы отдыха пропал трехлетний мальчик. Родители обратились в экстренные службы. На поиски ребенка отправились 50 сотрудников МЧС с собаками, более 10 единиц техники.

Спустя час пропавшего удалось отыскать, мальчик на два километра ушел в чащу. Спасатели успокоили ребенка, на руках вынесли из леса и передали маме. Медицинская помощь ему не потребовалась.

До этого сообщалось, что в Красной Поляне спасатели нашли двух подростков, которые поехали в лес кататься на велосипедах и не смогли найти дорогу домой. Школьники не растерялись и позвонили в экстренные службы, объяснив спасателям свое местонахождение. Сотрудники Южного регионального ПСО МЧС России достаточно быстро обнаружили детей, вывели их к служебному автомобилю и вместе с велосипедами доставили в поселок Красная Поляна.

Ранее в Сочи брат и сестра решили поплавать на сапбордах и едва не оказались в открытом море.

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