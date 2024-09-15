В Афинах неизвестные забросали «коктейлями Молотова» полицейских

Полицейских в центре Афин забросали бутылками с зажигательной смесью. Об этом сообщило местное общественное телевидение ERTNews.

По данным телеканала, нападение на сотрудников полиции с использованием «коктейлей Молотова» совершила группа примерно из 30 человек. Инцидент произошел в ночь на воскресенье в районе Экзархия. В результате оказались повреждены мотоциклы, а один полицейский получил легкие ранения.

По информации ERTNews, задержаны 23 человека, участвовавших в нападении. В настоящее время ответственность за него никто не взял.

5 сентября неизвестный мужчина открыл огонь по посту полиции возле генконсульства Израиля в Мюнхене, из-за чего правоохранители ранили его ответным огнем. Мужчину ликвидировали на месте. Атака произошла в годовщину нападения террористов на олимпийскую сборную Израиля на Олимпиаде в Мюнхене в 1972 году.

Издание Bild также сообщало, что вооруженный мачете албанец в ночь на 6 сентября пытался атаковать полицейский участок в немецком городке Линц-на-Рейне.

Ранее мужчину, пытавшегося поджечь посольство России в Вильнюсе, осудили на полгода.