Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Губернатор Рязанской области рассказал о последствиях атаки БПЛА

Губернатор Рязанской области Малков: при атаке БПЛА на регион никто не пострадал

close
Shutterstock

Никто из жителей Рязанской области не пострадал в результате уничтожения украинского беспилотного летательного аппарата (БПЛА) в небе над регионом. Об этом в своем Telegram-канале написал глава российского субъекта Павел Малков.

«Пострадавших и материального ущерба нет», — говорится в заявлении.

Губернатор уточнил, что дрон Вооруженных сил Украины (ВСУ) был ликвидирован при помощи средств противовоздушной обороны (ПВО).

Утром 15 сентября министерство обороны РФ сообщило о ликвидации украинского БПЛА в небе над Рязанской областью. По данным ведомства, для атаки солдаты ВСУ использовали беспилотник самолетного типа.

В тот же день российские системы ПВО перехватили дрон ВСУ в воздушном пространстве Калужской области. Как рассказал глава региона Владислав Шапша, на место падения фрагментов летательного аппарата сразу выехали сотрудники оперативных служб.

Предварительно, во время атаки никто из местных жителей не пострадал. Также к текущему моменту в субъекте не было зафиксировано никаких повреждений инфраструктуры, добавил губернатор.

Ранее украинские БПЛА атаковали цистерны с нефтепродуктами в Запорожской области.

Все новости на тему:
Атаки БПЛА на Россию
Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами