Губернатор Рязанской области рассказал о последствиях атаки БПЛА

Никто из жителей Рязанской области не пострадал в результате уничтожения украинского беспилотного летательного аппарата (БПЛА) в небе над регионом. Об этом в своем Telegram-канале написал глава российского субъекта Павел Малков.

«Пострадавших и материального ущерба нет», — говорится в заявлении.

Губернатор уточнил, что дрон Вооруженных сил Украины (ВСУ) был ликвидирован при помощи средств противовоздушной обороны (ПВО).

Утром 15 сентября министерство обороны РФ сообщило о ликвидации украинского БПЛА в небе над Рязанской областью. По данным ведомства, для атаки солдаты ВСУ использовали беспилотник самолетного типа.

В тот же день российские системы ПВО перехватили дрон ВСУ в воздушном пространстве Калужской области. Как рассказал глава региона Владислав Шапша, на место падения фрагментов летательного аппарата сразу выехали сотрудники оперативных служб.

Предварительно, во время атаки никто из местных жителей не пострадал. Также к текущему моменту в субъекте не было зафиксировано никаких повреждений инфраструктуры, добавил губернатор.

Ранее украинские БПЛА атаковали цистерны с нефтепродуктами в Запорожской области.