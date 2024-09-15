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Галкин заявил, что статус иноагента нарушает его права и свободы

ТАСС: Галкин заявил, что никогда не занимался политической деятельностью

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Евгений Биятов/РИА Новости

Юморист Максим Галкин (признан в РФ иностранным агентом) (признан иноагентом) заявил, что никогда не занимался политической деятельностью и что статус иноагента существенно нарушает его права и свободы. Такая информация следует из судебных документов, с которыми ознакомился ТАСС.

«С распоряжением Минюста России не согласен, считает его незаконным, нарушающим его права и свободы, противоречащим российскому законодательству и международному праву», — следует из документов.

По данным агентства, Галкин в обосновании своего иска к Минюсту указал, что никогда не осуществлял политическую деятельность. По словам юмориста, он является деятелем культуры и искусства.

Суд с позицией Галкина не согласился. В своем решении он отметил, что судом получены необходимые доказательства, которые позволяют сделать вывод, что юморист активно ведет политическую деятельность. Более того, судом отмечено, что Галкин занимается этой деятельностью в интересах иностранного источника финансирования.

В первой половине августа юморист обратился в соцсетях к российским артистам на фоне ситуации в Курской области.

Галкин включен в реестр иностранных агентов в сентябре 2022 года. По данным Минюста, артист находится под иностранным влиянием.

Ранее сообщалось, почему Галкин так упорно оспаривает статус иноагента.

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