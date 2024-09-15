Патриарх Кирилл назвал дешевым балаганом сожжение христианских крестов в Косове

Патриарх Московский и всея Руси Кирилл назвал кощунством акцию косовских албанцев, которые сожгли христианские кресты во время фестиваля. Соответствующее послание предстоятеля РПЦ к патриарху Сербскому Порфирию опубликовано на сайте Отдела внешних церковных связей РПЦ.

Мероприятие, на котором сожгли кресты, прошло на развалинах древнего города Ульпиана недалеко от Приштины.

«С глубокой горечью узнал о кощунственной акции, проведенной недавно косовскими албанцами на развалинах древней Ульпианы», — написал патриарх.

Предстоятель РПЦ отметил, что композиция из трех крестов, которая напоминает о событиях священной истории, произошедшей на Голгофе, была публично предана сожжению на местном фестивале «в рамках дешевого балаганного перформанса».

Патриарх Кирилл подчеркнул, что открытое поругание образа Честного Креста является ничем иным как вызовом для всех христиан, более того, это оскорбление чувств всех верующих: как православных, так и католиков.

Ранее на Ставрополье пьяные студенты сожгли «Новый завет» в мангале.