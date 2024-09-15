Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Патриарх Кирилл назвал дешевым балаганом сожжение христианских крестов в Косове

Патриарх Кирилл назвал акцию косовских албанцев на руинах Ульпианы кощунством

close
Максим Блинов/РИА Новости

Патриарх Московский и всея Руси Кирилл назвал кощунством акцию косовских албанцев, которые сожгли христианские кресты во время фестиваля. Соответствующее послание предстоятеля РПЦ к патриарху Сербскому Порфирию опубликовано на сайте Отдела внешних церковных связей РПЦ.

Мероприятие, на котором сожгли кресты, прошло на развалинах древнего города Ульпиана недалеко от Приштины.

«С глубокой горечью узнал о кощунственной акции, проведенной недавно косовскими албанцами на развалинах древней Ульпианы», — написал патриарх.

Предстоятель РПЦ отметил, что композиция из трех крестов, которая напоминает о событиях священной истории, произошедшей на Голгофе, была публично предана сожжению на местном фестивале «в рамках дешевого балаганного перформанса».

Патриарх Кирилл подчеркнул, что открытое поругание образа Честного Креста является ничем иным как вызовом для всех христиан, более того, это оскорбление чувств всех верующих: как православных, так и католиков.

Ранее на Ставрополье пьяные студенты сожгли «Новый завет» в мангале.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами