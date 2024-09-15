В Смоленской области сбили два беспилотника

Губернатор Смоленской области Василий Анохин написал в Telegram о двух сбитых дронах ВСУ.

По словам чиновника, атака БПЛА в Рославльском и Смоленском районах было отражено силами противовоздушной обороны (ПВО). Предварительно, в результате падения обломков беспилотников никто не пострадал. Сейчас на месте работают экстренные службы.

«В случае обнаружения частей БПЛА просьба к ним не приближаться и сообщить о находке по телефонам экстренных служб», — заявил глава области.

Прошлая атака дронов на регион произошла утром 13 сентября. Тогда тоже были уничтожены два дрона в Починковском и Рославльском районах.

Поздно вечером 14 сентября БПЛА был уничтожен в Ростовской области, а губернатор Воронежской области объявлял опасность атаки беспилотников.

Ранее в Белгородской области начали тестировать «Ступор» против дронов.