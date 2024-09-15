В ЛНР возник масштабный пожар в двух поселках

Масштабный пожар произошел в двух поселках Луганской народной республики (ЛНР). Об этом в Telegram-канале сообщило региональное МЧС.
В ведомстве заявили, что речь идет о поселках Степной и Лесной Антрацитовского муниципального округа.
«Тушение осложняет сильный порывистый ветер», — сказано в сообщении.
Накануне губернатор Воронежской области Александр Гусев сообщил, что на территории региона было зафиксировано около 70 пожаров. Он назвал положение с пожарной безопасностью в области «весьма тревожным», отметив, что в сложившейся ситуации многое зависит от каждого жителя области.
14 сентября в Колпинском районе на юго-востоке Санкт-Петербурга произошел пожар в здании больницы на улице Павловской. Причиной возгорания стал компьютерный томограф.
13 сентября в подмосковной Шатуре загорелся цех по производству мебели. Огонь распространился на площади 3,6 тысячи квадратных метров.
Ранее произошел пожар на Московском коксогазовом заводе в городе Видное.