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В ЛНР возник масштабный пожар в двух поселках

МЧС: в ЛНР возник масштабный пожар в поселках Степной и Лесной

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Светлана Шевченко/РИА Новости

Масштабный пожар произошел в двух поселках Луганской народной республики (ЛНР). Об этом в Telegram-канале сообщило региональное МЧС.

В ведомстве заявили, что речь идет о поселках Степной и Лесной Антрацитовского муниципального округа.

«Тушение осложняет сильный порывистый ветер», — сказано в сообщении.

Накануне губернатор Воронежской области Александр Гусев сообщил, что на территории региона было зафиксировано около 70 пожаров. Он назвал положение с пожарной безопасностью в области «весьма тревожным», отметив, что в сложившейся ситуации многое зависит от каждого жителя области.

14 сентября в Колпинском районе на юго-востоке Санкт-Петербурга произошел пожар в здании больницы на улице Павловской. Причиной возгорания стал компьютерный томограф.

13 сентября в подмосковной Шатуре загорелся цех по производству мебели. Огонь распространился на площади 3,6 тысячи квадратных метров.

Ранее произошел пожар на Московском коксогазовом заводе в городе Видное.

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