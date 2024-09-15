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Сибига поддержал идею прекратить выплаты украинским беженцам в ЕС

МИД Украины одобрил идею Польши не платить пособия украинским беженцам в ЕС

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Shutterstock

Глава МИД Польши Радослав Сикорский во время визита в Киев призвал европейские правительства прекратить выплачивать социальные пособия украинским мужчинам призывного возраста, которые живут в ЕС. Об этом сообщает Reuters.

После встречи со своим украинским коллегой Андреем Сибигой Сикорский заявил, что упразднение этих выплат пойдет на пользу государственным финансам в странах Западной Европы. По данным Евростата за июль этого года, сейчас в ЕС живут более 4,1 млн украинцев, примерно 22% от этого числа — взрослые мужчины.

По мнению польского министра, не должно быть никаких финансовых стимулов для уклонения от призыва на Украине.

«Это не право человека — получать деньги за то, чтобы избежать призыва, чтобы защищать свою страну», — сказал Сикорский.

Сибига поддержал призыв коллеги и призвал заняться разработкой программ для возвращения граждан Украины на родину, для чего необходимо создать условия.

Ранее в Раде заявили о катастрофе из-за массового выхода из гражданства Украины.

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