В Харькове произошли взрывы

Взрывы произошли в Харькове на востоке Украины. Об этом сообщило агентство РБК-Украина.

В публикации не привели подробности происшествия.

Взрывы произошли на фоне воздушной тревоги, которая продолжает действовать в Харьковской области.

Накануне мэр Харькова Игорь Терехов заявил, что решение о возможном выезде из города на зимний период должно приниматься жителями самостоятельно, и власти не будут давать никаких рекомендаций по этому поводу. Об этом градоначальник сказал в ходе телемарафона. По его словам, в настоящее время в городе проживает 1,2 миллиона человек, включая тех, кто переместился сюда из других регионов.

Российские военные начали наносить удары по украинской инфраструктуре с октября 2022 года, вскоре после взрыва на Крымском мосту. С тех пор воздушная тревога объявляется регулярно в различных регионах Украины, нередко на всей территории страны. Как заявляют в Минобороны РФ, атаки производятся по объектам в сфере энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи.

Ранее российские беспилотники «Джокер» адаптировали под выполнение задач сил противовоздушной обороны (ПВО).