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Вильфанд рассказал, когда в Москве кончится «бабье лето»

Синоптик Вильфанд сообщил, что после 20 сентября в Москве похолодает

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Владимир Сергеев/РИА «Новости»

Научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд сообщил, что в столице похолодает после 20-х чисел сентября, передает ТАСС.

По словам синоптика, в конце месяца температура не будет существенно превышать 20°C.

«В основном [температура составит] около 18-19°C», — уточнил Вильфанд.

Он добавил, что, несмотря на похолодание, в ближайшие недели температура все равно будет на 5-6°C выше многолетних значений сентября.

В пятницу, 13 сентября, в Москве был побит рекорд жары. Этот день стал самым теплым 13 сентября за последние 75 лет метеорологических наблюдений. На базовой столичной метеостанции ВДНХ к 13:00 мск воздух прогрелся до 26,2°C, что на 1,9°C выше, чем в 1998 году. На этом фоне ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец рассказал, что ночью воздух в городе прогрелся до 20°C, что превышает сентябрьскую норму на 12°C и соответствует показателям африканского континента.

Ранее ученых озадачили аномально сильные ливни в Сахаре.

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