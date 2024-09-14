На юго-западе Москвы конфликт у ресторана закончился стрельбой

В Москве произошла драка со стрельбой на улице Гарибальди. Об этом сообщает столичная прокуратура.

По ее данным, конфликт возник у ресторана между группой граждан. Во время него было применено оружие.

Прокуратуре неизвестно о пострадавших, в настоящее время сотрудники правоохранительных органов устанавливают обстоятельства произошедшего. На опубликованном ведомством ролике видно, что в конфликте участвуют семь мужчин. Они выясняют отношения на парковке у ресторана, а затем на проезжей части. При этом один из них достает пистолет и стреляет в воздух.

Три дня назад в столице произошел другой конфликт с применением оружия. Ночью в заведении на Веневской улице поссорились посетитель и охранник. В ходе перепалки 34-летний мужчина произвел несколько выстрелов, предположительно из автоматического оружия, в сторону двери заведения. На одной из записей с камер видеонаблюдения видно, что пули пробили входную дверь здания и чудом не попали в охранника.

Ранее в Челябинске студенту откусили ухо во время драки.