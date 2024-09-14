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В Воронежской области одновременно зарегистрировано несколько десятков пожаров

Гусев: около 70 пожаров одновременно зарегистрировано в Воронежской области

На территории Воронежской области зафиксировано около 70 пожаров. Об этом сообщил губернатор региона Александр Гусев в своем Telegram-канале.

«Ситуация с пожарной безопасностью в Воронежской области остается весьма тревожной. В данный момент в регионе отмечается 70 возгораний», — заявил Гусев, отметив, что в сложившейся ситуации многое зависит от каждого жителя области.

Он подчеркнул, что в регионе действуют условия пятого, самого высокого класса пожарной опасности.

Губернатор также призвал жителей не разводить открытый огонь и не позволять делать этого другим. Он подчеркнул, что только сообща можно «пройти период опасной погоды с минимальными потерями».

Сегодня сообщалось, что лесной пожар вспыхнул вблизи села Ямное Рамонского района Воронежской области. В ГУ МЧС сообщили о возгорании травяного покрова и лесной подстилки.

12 сентября сообщалось о возгорании сухой травы в Воронежской области на площади в 10 гектаров.

Ранее пожарные справились с огнем на складе боеприпасов в Воронежской области.

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