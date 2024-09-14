Украина снизит соцрасходы на $1,2 млрд

Кабмин Украины планирует уменьшить социальные расходы на 50 млрд гривен ($1,2 млрд) в 2025 году. Подробности приводит украинское издание «Экономическая правда».

Отмечается, что большинство средств, предусмотренных по социальному направлению, правительство потратит на дотацию Пенсионному фонду — 280,2 млрд гривен (около $6,7 млрд). Следующей по величине статьей расходов является программа госзащита граждан, оказавшихся в сложных жизненных обстоятельствах. На эти цели будут выделены 80,8 млрд гривен ($2,1 млрд).

Законопроект «О государственном бюджете Украины на 2025 год» был внесен в Верховную раду в эту субботу.

Сообщалось также, что Верховная рада Украины поддержала в первом чтении увеличение бюджета на 500 миллиардов гривен ($12,1 млрд).

Законопроект поддержал 301 парламентарий. На данный момент документ находится в том виде, в котором его предоставило правительство страны, ко второму чтению он будет изменен по рекомендациям комитета.

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