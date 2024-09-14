Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Украина снизит соцрасходы на $1,2 млрд

Кабмин Украины планирует уменьшить соцрасходы на $1,2 млрд в 2025 году

close
Keystone Press Agency/Global Look Press

Кабмин Украины планирует уменьшить социальные расходы на 50 млрд гривен ($1,2 млрд) в 2025 году. Подробности приводит украинское издание «Экономическая правда».

Отмечается, что большинство средств, предусмотренных по социальному направлению, правительство потратит на дотацию Пенсионному фонду — 280,2 млрд гривен (около $6,7 млрд). Следующей по величине статьей расходов является программа госзащита граждан, оказавшихся в сложных жизненных обстоятельствах. На эти цели будут выделены 80,8 млрд гривен ($2,1 млрд).

Законопроект «О государственном бюджете Украины на 2025 год» был внесен в Верховную раду в эту субботу.

Сообщалось также, что Верховная рада Украины поддержала в первом чтении увеличение бюджета на 500 миллиардов гривен ($12,1 млрд).

Законопроект поддержал 301 парламентарий. На данный момент документ находится в том виде, в котором его предоставило правительство страны, ко второму чтению он будет изменен по рекомендациям комитета.

Ранее в Верховной раде призвали украинок уплатить налоги с доходов на OnlyFans.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами