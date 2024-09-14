В Петербурге ребенок проломил череп, пытаясь выполнить трюк на самокате

В Приморском районе Петербурга десятилетний мальчик выполнял трюки на самокате, упал и получил перелом черепа. Об этом сообщает «Фонтанка».

Инцидент произошел на Гладышевском проспекте, 10-летний школьник выполнял трюки на самокате и неудачно упал. Пострадавшего госпитализировали, по предварительной информации у него диагностированы переломы теменной и лобной костей, а также ушиб мозга.

Подробности о состоянии мальчика неизвестны. Обстоятельства произошедшего устанавливаются.

До этого сообщалось, что в Петербурге девушка попала в реанимацию после того, как упала во время езды на самокате. 25-летняя жительница Выборгского района ехала на самокате в двух километрах от своего дома и упала. После произошедшего ее доставили в медицинское учреждение. Врачи диагностировали у нее открытую черепно-мозговую травму, перелом теменной кости и ушиб мозга. Девушку поместили в реанимацию.

Ранее в Якутии юноша разорвал веко, упав с самоката.