На западе Украины обесточены 95 населенных пунктов

Во Львовской области обесточены 95 населенных пунктов из-за непогоды. Об этом сообщила областная администрация в Telegram-канале.

«Во Львовской области обесточены 95 населенных пунктов. Полностью — 46, частично — 49... Перебои с электроснабжением — последствия непогоды», — сказано в заявлении.

12 сентября сообщалось, что центр Горловки (ДНР) был обесточен в результате попадания в подстанцию со стороны украинских войск.

4 сентября из-за боевых действий были новые обесточивания в Донецкой, Днепропетровской, Харьковской, Сумской, Николаевской, Львовской областях. По техническим причинам были обесточенные потребители на Днепропетровщине, Кировоградщине, Сумщине и Черниговщине. В министерстве энергетики Украины рассказали, что по разным причинам утром 4 сентября полностью или частично были обесточены 540 населенных пунктов страны. Для преодоления дефицита в энергосистеме, по запросу энергетической компании «Укрэнерго», осуществлялась аварийная поставка электроэнергии из Польши.

Ранее ОАЭ стали посредниками в возвращении российских солдат из украинского плена.