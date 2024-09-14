Юрист объяснила, почему США обвинили журналистов RT в шпионаже

Адвокат и специалист по международному праву Мария Ярмуш в беседе с РИА Новости заявила, что США не могут вводить санкции против RT за журналистскую работу, поэтому решили обвинить журналистов в шпионаже.

По ее словам, с точки зрения международного права, защищающего свободу СМИ, журналистов, свободу слова и донесения информации, против RT нельзя использовать санкции.

«Поэтому, желая закрыть, как в данном случае RT, нужно придать их деятельности другое направление — просто чтобы обосновать запрет. И в США не придумали ничего более умного, как обвинить журналистов в шпионской работе», — сказала Ярмуш.

Также она предположила, что на фоне внутриполитической ситуации в США, где в предвыборной гонке сошлись партии демократов и республиканцев, правительство пытается найти «виноватых», которые при освещении выборы отклоняются от «генеральной линии партии».

Медиагруппа «Россия сегодня» и пять ее дочерних компаний, включая RT, являются подразделением российской разведки. Об этом накануне заявил госсекретарь США Энтони Блинкен. По его данным, в RT было внедрено подразделение, которое занималось поиском информации, сбором средств для российских военных, манипуляцией выборами и ослаблением поддержки Украины. В ответ на это США ввели против предполагаемых шпионов санкции и объявили о дипломатической кампании по борьбе с угрозой. «Не зря прожила жизнь», прокомментировала ситуацию главред RT Маргарита Симоньян.

Ранее журналист Карлсон назвал причину введения США санкций против российских СМИ.