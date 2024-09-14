За сутки в России потушили 29 лесных пожаров

За прошедшие сутки лесопожарные службы России потушили 29 природных пожаров в 15 регионах страны. Об этом в своем Telegram-канале сообщает Авиалесоохрана.

В борьбе с огнем были задействованы 1 514 человек, 240 единиц техники и 12 воздушных судов.

В 12 регионах РФ продолжается тушение пожаров. В трех регионах введен режим ЧС, а в 55 регионах — особый противопожарный режим. В авиационном мониторинге (воздушной разведке) задействованы 70 самолетов.

«К полуночи субботы на территории РФ было 45 лесных пожаров на площади 111 382 гектаров, которые активно тушили. Наибольшая площадь пожаров зафиксирована в Забайкальском крае - там действовали 14 пожаров на 89 885 гектарах», — говорится в сообщении Авиалесоохраны.

13 сентября сообщалось, что пожарные тушат загоревшийся от удара молнии камыш в Ростове-на-Дону. Инцидент произошел в семи километрах от федеральной трассы А-135, пожар не угрожал населенным пунктам. В тушении были задействованы 90 специалистов и 34 единицы техники, в том числе вертолет Ми-8 МЧС России и пожарный поезд.

Ранее в Гидрометцентре заявили о высокой пожарной опасности в европейской части России.