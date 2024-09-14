Россиянин жестко избил новую знакомую и выбросил ее с балкона

В Нижегородской области задержан местный житель, который поссорился с новой знакомой, избил ее и выбросил с балкона второго этажа. Об этом сообщает СУ СК РФ региона.

По данным следствия, инцидент произошел в ночь на 13 сентября в Автозаводском районе города. Местный житель пригласил в гости женщину, с которой познакомился накануне. В ходе распития спиртных напитков между ними возникла ссора, мужчина жестоко избил новую знакомую и выбросил ее с балкона второго этажа.

Пострадавшая получила многочисленные травмы, спасти ее не удалось. Домашнего тирана удалось задержать, возбуждено уголовное дело. Решается вопрос об избрании подозреваемому меры пресечения. Обстоятельства произошедшего устанавливаются.

До этого сообщалось, что в Муроме в суд направлено уголовное дело в отношении местного жителя, который жестоко избил свою сожительницу, спасти женщину не удалось. Семейная пара распивала дома спиртные напитки, между мужчиной и женщиной возникла ссора. Сожитель обвинил свою гражданскую жену в том, что она не приготовила ужин.

Ранее в Томской области мужчина избил инвалида табуретом и ударил ножом его сожительницу.