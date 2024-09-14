Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Россиянин жестко избил новую знакомую и выбросил ее с балкона

В Нижнем Новгороде мужчина избил женщину и выбросил ее с балкона

close
«СУ СК России по Нижегородской области»' class="item-image" loading="lazy">
Телеграм-канал «СУ СК России по Нижегородской области»

В Нижегородской области задержан местный житель, который поссорился с новой знакомой, избил ее и выбросил с балкона второго этажа. Об этом сообщает СУ СК РФ региона.

По данным следствия, инцидент произошел в ночь на 13 сентября в Автозаводском районе города. Местный житель пригласил в гости женщину, с которой познакомился накануне. В ходе распития спиртных напитков между ними возникла ссора, мужчина жестоко избил новую знакомую и выбросил ее с балкона второго этажа.

Пострадавшая получила многочисленные травмы, спасти ее не удалось. Домашнего тирана удалось задержать, возбуждено уголовное дело. Решается вопрос об избрании подозреваемому меры пресечения. Обстоятельства произошедшего устанавливаются.

До этого сообщалось, что в Муроме в суд направлено уголовное дело в отношении местного жителя, который жестоко избил свою сожительницу, спасти женщину не удалось. Семейная пара распивала дома спиртные напитки, между мужчиной и женщиной возникла ссора. Сожитель обвинил свою гражданскую жену в том, что она не приготовила ужин.

Ранее в Томской области мужчина избил инвалида табуретом и ударил ножом его сожительницу.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами