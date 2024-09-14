В Белгородской области совершенствуют систему оповещения

Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил, что система оповещения в области продолжает совершенствоваться. Об этом глава региона сказал в видеосообщении, опубликованном в Telegram-канале.

«Продолжаем совершенствовать систему оповещения в нашей области. Очень важную роль в этом направлении играет обратная связь. За лето поступило от вас 40 жалоб, все отработали. В августе была уже только одна жалоба», — сказал Гладков.

Он добавил, что считает этот формат общения «сделали, спросили у вас, сделали замечание, мы исправили» самым правильным.

С 11 апреля 2022 года на всей территории Белгородской области установлен высокий (желтый) уровень террористической опасности. С 9 августа текущего года в области введен режим контртеррористической операции, а с 15 августа обстановка в регионе признана чрезвычайной ситуацией федерального уровня.

По словам представителей министерства общественных коммуникаций региона заявили, что Вооруженные силы РФ реализуют все возможные меры для защиты Белгородской области от атак ВСУ.

Ранее главред «Новой газеты» призвал открыть гуманитарный коридор в Судже.