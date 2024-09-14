Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Жителей ряда регионов РФ предупредили об опасных погодных явлениях

Вильфанд: как минимум в шести регионах РФ ожидаются опасные погодные явления

close
Belkin Alexey/news.ru/Global Look Press

Опасные погодные явления прогнозируются как минимум в шести российских регионах. Такое заявление сделал научный руководитель Гидрометцентра РФ Роман Вильфанд, передает ТАСС.

По словам метеоролога, в ближайшие дни в Ставропольском крае ожидаются усиление ветра до 25 метров в секунду и дожди. На территории Республики Калмыкия, в свою очередь, будут наблюдаться пыльные бури. Специалист пояснил, что причиной их появления станут засуха и сильный ветер, скорость порывов которого также составит до 25 метров в секунду.

«В Краснодарском крае в выходные прогнозируется ливень, гроза, ветер до 23 метров в секунду», — подчеркнул Вильфанд.

Он добавил, что с опасными погодными явлениями столкнутся и жители ряда регионов Северного Кавказа. Речь идет о Карачаево-Черкесской Республике, Республике Северная Осетия и Кабардино-Балкарской Республике. В данных субъектах ожидаются интенсивные осадки и усиление ветра до 25 метров в секунду, резюмировал научный руководитель Гидрометцентра РФ.

13 сентября ведущий специалист центра погодны «Фобос» Михаил Леус заявил, что в Москве был установлен новый температурный рекорд. В этот день воздух в российской столице прогрелся до +26,2°C, что на 1,9°C выше по сравнению с предыдущим наивысшим показателем. Его зарегистрировали 13 сентября 1998 года.

Ранее россиянам рассказали об опасности аномально жаркого сентября.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами