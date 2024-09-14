Жителей ряда регионов РФ предупредили об опасных погодных явлениях

Опасные погодные явления прогнозируются как минимум в шести российских регионах. Такое заявление сделал научный руководитель Гидрометцентра РФ Роман Вильфанд, передает ТАСС.

По словам метеоролога, в ближайшие дни в Ставропольском крае ожидаются усиление ветра до 25 метров в секунду и дожди. На территории Республики Калмыкия, в свою очередь, будут наблюдаться пыльные бури. Специалист пояснил, что причиной их появления станут засуха и сильный ветер, скорость порывов которого также составит до 25 метров в секунду.

«В Краснодарском крае в выходные прогнозируется ливень, гроза, ветер до 23 метров в секунду», — подчеркнул Вильфанд.

Он добавил, что с опасными погодными явлениями столкнутся и жители ряда регионов Северного Кавказа. Речь идет о Карачаево-Черкесской Республике, Республике Северная Осетия и Кабардино-Балкарской Республике. В данных субъектах ожидаются интенсивные осадки и усиление ветра до 25 метров в секунду, резюмировал научный руководитель Гидрометцентра РФ.

13 сентября ведущий специалист центра погодны «Фобос» Михаил Леус заявил, что в Москве был установлен новый температурный рекорд. В этот день воздух в российской столице прогрелся до +26,2°C, что на 1,9°C выше по сравнению с предыдущим наивысшим показателем. Его зарегистрировали 13 сентября 1998 года.

Ранее россиянам рассказали об опасности аномально жаркого сентября.